Турция опять хочет помирить Россию с Украиной

Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции, отметив, что Анкара не представляла никакого конкретного плана.

"С самого начала войны мы заявляем о том, что справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путем переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру",- заявил собеседник агентства.