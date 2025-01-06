USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Турция опять хочет помирить Россию с Украиной

21:15 332

Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции, отметив, что Анкара не представляла никакого конкретного плана.

"С самого начала войны мы заявляем о том, что справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путем переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру",- заявил собеседник агентства.

Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 11042
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
20:46 1831
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 4088
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
15:08 8406
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
20:05 1901
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 5323
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 11106
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 2603
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 7120
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 4589
Украинцы все же ушли из Курахово
Украинцы все же ушли из Курахово новое обновление: 19:17
19:17 5344

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 11042
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
20:46 1831
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 4088
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
15:08 8406
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
20:05 1901
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 5323
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 11106
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 2603
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 7120
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 4589
Украинцы все же ушли из Курахово
Украинцы все же ушли из Курахово новое обновление: 19:17
19:17 5344
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться