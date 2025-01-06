Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…

Американская карикатуристка Энн Телнес считается одной из наиболее известных рисовальщиц в этой медиа-сфере. Ее шаржи, всегда острые и актуальные, ежедневно публикуются в десятках разных газет и сайтов США. С 2008 года Энн работала в авторитетной Washington Post. В 2017 года она стала единственной карикатуристкой в стране, которая была удостоена Пулитцеровской премии. 26 декабря была опубликована ее последняя карикатура для столичного издания. 3 января 2025 года она уволилась.

Причиной стала одна из ее работ конца года. На ней изображен стоящий на постаменте, украшенном лавровыми венками очень большой человек. Его лица не видно, но по огромному животу и галстуку, опускающемуся прямо до причинного места, можно без труда узнать этого индивидуума. Это Дональд Трамп, конечно, бесспорный победитель американских выборов. А у пьедестала преклонили колени маленькие люди, каждый из которых протягивает Трампу мешки с долларами. У самых ног будущего президента лежит лицом вниз Микки Маус. Маленькие, но удаленькие все эти человеки. Они миллиардеры, самые богатые люди в Америке, владеющие крупнейшими технологическими и медиа компаниями страны. Их лица на карикатуре хорошо узнаваемы. Вот яйцеголовый Джефф Безос, хозяин Amazon, вот Марк Цукерберг, владелец Meta и, соответственно Facebook. Рядом – Патрик Сун-Шионг, владеющий газетой Los Angeles Times. Компания Disney отправила на поклон к Трампу своего известного во всем мире представителя — Микки Мауса, но верноподданнические силы его покинули, и он распластался у постамента. Однако этой карикатуре не суждено было появиться на страницах ни Washington Post, ни Los Angeles Times. Хозяин первой — Джефф Безос возмутился такой наглой насмешкой над собой и запретил эту публикацию. То же самое сделал и Патрик Сун-Шионг. После этого Энн Телнес и уволилась. Перед уходом она объявила, что отказ публиковать ее карикатуру «меняет правила игры» и это «является чрезвычайно опасным для свободы прессы». За всю ее жизнь ни одна из карикатур не была удалена с газетной полосы, добавила она.

В унисон с ней высказалась и Ассоциация карикатуристов США, которая охарактеризовала случившееся как «дикую цензуру» и «политическую трусость». Там припомнили откровенное пресмыкательство телеканала АВС перед Трампом, о чем уже писал haqqin.az. Его руководство поспешило выплатить Трампу 14 миллионов долларов по иску последнего из-за совершенно честного и корректного интервью с ним ведущего телеканала Джорджа Стефанопулоса. Вот и появился в кампании почитателей Трампа упавший к его ногам Микки Маус, поскольку владеет телеканалом АВС не кто иной, как компания Disney. О том, что Безос, Патрик Сун-Шионг и прочие господа собираются преклонить колени перед Трампом, стало ясно еще до выборов. И тот и другой запретили публикацию редакционных статей, которые поддерживали кандидата от демократов Камалу Харрис и это стало отходом от политики этих изданий в течение десятилетий. Патрик пошел дальше своих коллег. За две недели до Нового года он полностью сменил редакционную коллегию газеты. Хозяин провозгласил новую политику, которая запрещает публикацию негативных мнений об избранном президенте Трампе и даже ввел некий bias meter для измерения степени критицизма статей.

Решение Безоса не поддерживать Харрис дорого обошлось его изданию. Уже на следующий день Washington Post потеряла 250 тысяч подписчиков, а трое членов редколлегии подали в отставку. Однако владелец газеты на этом не остановился. Он выделил 1 миллион долларов на инаугурационные торжества Трампа. Ту же самую сумму предоставил избранному президенту и Марк Цукерберг. А после победы Дональда Трампа на выборах к его флоридской резиденции Мар-а–Лаго началось настоящее паломничество. Там за короткий срок, расталкивая друг друга побывали и Безос, и Цукерберг, и Тим Кук, и владелец Аpple Том Кук, и Сергей Брин из Google, и архитектор AI (искусственного интеллекта) Сэм Альман. А небезызвестный Илон Маск просто не покидает усадьбу своего друга Дональда. Что нужно всем этим господам от победителя выборов? Энн Телнес говорит, что их интересуют «выгодные контракты с новым правительством», они «хотят устранение всяких регулировок для большого бизнеса». И, конечно, ратуют за обещанное Трампом снижение налогов для корпораций.