Премьер-министр уходит, а Трамп хочет захватить Канаду

Джастин Трюдо объявил об уходе с поста главы Либеральной партии Канады.

Он возглавлял партию с 2013 года.

Также Трюдо заявил, что уйдет с поста премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера.

Источники в канадских СМИ сообщили, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется в среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.