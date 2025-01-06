USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Премьер-министр уходит, а Трамп хочет захватить Канаду

22:15 964

Джастин Трюдо объявил об уходе с поста главы Либеральной партии Канады.

Он возглавлял партию с 2013 года.

Также Трюдо заявил, что уйдет с поста премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера.

Источники в канадских СМИ сообщили, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется в среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

Трамп и Трюдо

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, предложив Канаде присоединиться к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата.

"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал, и потому ушёл в отставку", – написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.

Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".

 

Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
23:33 5474
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 11817
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
20:46 3668
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 5263
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
15:08 9417
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
20:05 2969
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 6643
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 11774
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 3541
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 7696
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 5026

ЭТО ВАЖНО

Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
23:33 5474
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 11817
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
20:46 3668
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 5263
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
15:08 9417
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
20:05 2969
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 6643
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 11774
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 3541
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 7696
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 5026
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться