Премьер-министр уходит, а Трамп хочет захватить Канаду
Джастин Трюдо объявил об уходе с поста главы Либеральной партии Канады.
Он возглавлял партию с 2013 года.
Также Трюдо заявил, что уйдет с поста премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера.
Источники в канадских СМИ сообщили, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется в среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, предложив Канаде присоединиться к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата.
"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал, и потому ушёл в отставку", – написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".