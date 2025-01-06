Трамп отменит все решения Байдена
22:25 1240
Дональд Трамп заявил, что экс-президент Джо Байден усложняет передачу власти.
"Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, об этом говорят последние решения администрации, касающиеся экологии и нефтедобычи. Трамп пообещал отменить эти указы, как только вступит в должность.
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