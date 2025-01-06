Десятки тысяч протестующих на улицах Тбилиси
22:27 1237
Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения.
Напомним, непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.
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