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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Десятки тысяч протестующих на улицах Тбилиси

22:27 1237

Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси, центральный проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения.

Напомним, непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.

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