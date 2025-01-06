Иран точит нож для Трампа
Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини.
«В этом году количество учений почти удвоилось по сравнению с прошлым годом в ответ на меняющуюся картину угроз», — сказал генерал изданию.
Он объявил, что двумя днями ранее в шести западных и южных провинциях страны началось около 30 наземных, воздушных и морских учений. Они продлятся до середины марта.
Как сообщает FT, эти учения направлены на противодействие «новым угрозам», хотя конкретные детали не были представлены.