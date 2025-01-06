Иран точит нож для Трампа

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини.

Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия .

«В этом году количество учений почти удвоилось по сравнению с прошлым годом в ответ на меняющуюся картину угроз», — сказал генерал изданию.

Он объявил, что двумя днями ранее в шести западных и южных провинциях страны началось около 30 наземных, воздушных и морских учений. Они продлятся до середины марта.

Как сообщает FT, эти учения направлены на противодействие «новым угрозам», хотя конкретные детали не были представлены.