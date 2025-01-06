Хуситы нанесли удары по самому мощному авианосцу США

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

"Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем провели совместную военную операцию, атаковав двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря", - сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.