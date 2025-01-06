А теперь хуситы бьют по Тель-Авиву и Ашкелону

Хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары с использованием беспилотников по израильским объектам, расположенным в Тель-Авиве и Ашкелоне.

С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

"Сегодня днем ВВС провели две операции, в ходе первой был нанесен удар по военному объекту израильского противника в оккупированном Яффо с применением двух беспилотников", - заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил в эфире телеканала Al Masirah.

Еще один беспилотник был запущен по "важной цели" в Ашкелоне, добавил Сариа.