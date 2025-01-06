США отменили санкции против Сирии

Министерство финансов США вывело из-под американских санкций сделки, касающиеся энергоресурсов, денежных переводов, в том числе через ЦБ этой арабской республики. Санкции были введены против павшего режима Асада.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Как отмечается в документе, запрещенные в связи с принятыми ранее президентскими указами операции, касающиеся энергоресурсов и сирийских властей, "разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США 7 июля 2025 года".

Речь идет о "сделках с правительственными учреждениями в Сирии после 8 декабря 2024 года, сделках в поддержку продажи, поставки, хранения или безвозмездной передачи энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, в Сирию или на ее территорию, сделок, которые обычно происходят и необходимы для обработки перевода некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через ЦБ Сирии".