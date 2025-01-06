Позвонит ли Трамп Путину? «Расслабьтесь, ребята»

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, планирует ли избранный американский лидер Дональд Трамп провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Расслабьтесь, ребята", - ответил он с улыбкой на этот вопрос после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США. На нем была утверждена победа Трампа на состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборах.