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Позвонит ли Трамп Путину? «Расслабьтесь, ребята»

6 января 2025, 23:59 919

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, планирует ли избранный американский лидер Дональд Трамп провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Расслабьтесь, ребята", - ответил он с улыбкой на этот вопрос после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США. На нем была утверждена победа Трампа на состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборах.

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