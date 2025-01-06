Когда полжизни еще впереди

Объявленный уход Джастина Трюдо с поста лидера Либеральной партии, который, в свою очередь, влечет позже отставку с поста премьера, не стал неожиданностью. Опросы показывают самый низкий уровень поддержки с момента, когда в 2015 году он возглавил правительство: всего 22%. А лидер консерваторов Пьер Пуальевр опережает его в рейтинге популярности на 24%. До октября должны пройти парламентские выборы, и либералы с такими показателями не имеют никаких шансов. Трюдо решил не топить партию и открыть ей перспективы с другим главой.

Нужно сказать, за те годы, что Джастин Трюдо руководил правительством, он стал своего рода канадским брендом, символом молодости и дерзости своей страны, разбавил формальности политического официоза нестандартным стилем и поступками. Джастину было много дано по жизни. Его отец – Пьер Эллиот Трюдо, премьер-министр Канады с 1968 по 1979 и с 1980 по 1984 годы. Когда его сыну был год, тогдашний президент США Ричард Никсон напророчил ему будущее премьерство. Правда, политическую карьеру тот стал делать уже после смерти отца в 2000 году. В некотором смысле покойный отец помог сыну не только именем и прекрасными генами, превратившими Джастина с возрастом в настоящего красавчика. 31 марта 2012 года Джастин Трюдо принял участие в благотворительном поединке боксеров-любителей, который каждый год устраивает Фонд «Драка против рака». Пьер Эллиот Трюдо умер от рака простаты. Противостоял Джастину, звезде Либеральной партии, сенатор-консерватор Патрик Бразо. В этом бою либерал убедительно победил своего противника и не только принес 230 тысяч долларов в благотворительный фонд (билеты на бой стоили до трех тысяч долларов), но и вынудил того, по условиям пари, после поражения в течение недели носить хоккейную фуфайку с логотипом Либеральной партии и номером один.

Популярность Джастина Трюдо с этого момента зашкалила. Вскоре он возглавил Либеральную партию, а затем привел ее к победе на парламентских выборах и с тех пор делал это еще дважды, превзойдя показатели отца. Канада хвасталась красавчиком-премьером, премьер хвастался народной любовью, отличной физической формой и фирменными цветными носками с узором. Но время идет, проблем никогда не бывает мало, а со временем, как водится, их становится больше, оппоненты не спят. Сейчас Трюдо бросил вызов глава консерваторов Пьер Пуальевр, который сейчас младше, чем Джастин на момент борьбы за премьерский пост, ему 43 года, из которых он добрую половину провел в парламенте депутатом, новый перспективный лидер. Сторонник максимальной свободы от государства, он, наверное, скорее найдет общий язык с Трампом, который откровенно издевался над нынешним канадским премьером, и не только предложением присоединить Канаду к Соединенным Штатам.