Сотни украинских солдат сбежали из военной базы Франции

Анонимный источник агентства AFP во французском Генеральном штабе подтвердил, что во время обучения во Франции из формируемой 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали «несколько десятков» человек.

«Было некоторое количество дезертирств, но они остаются очень маргинальными по сравнению с объемом обученного личного состава», — цитирует своего собеседника агентство.