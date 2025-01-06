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Сотни украинских солдат сбежали из военной базы Франции

00:18 1135

Анонимный источник агентства AFP во французском Генеральном штабе подтвердил, что во время обучения во Франции из формируемой 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали «несколько десятков» человек.

«Было некоторое количество дезертирств, но они остаются очень маргинальными по сравнению с объемом обученного личного состава», — цитирует своего собеседника агентство.

155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской

Он также отметил, что на территории Франции дезертирство не является уголовно наказуемым, так что французский прокурор не мог арестовать самовольно оставившего часть украинского военнослужащего.

Франция обязалась обучить и оснастить половину бригады, названной в честь Анны Ярославны, дочери великого князя Ярослава Мудрого и супруги короля Генриха I, правившего Францией (преимущественно центральной частью современной Франции) в XI веке.

В последние месяцы украинские СМИ и законодатели сообщают о сотнях случаев дезертирства из этой бригады и говорят, что она фактически расформирована.

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