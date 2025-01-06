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Санкции не работают: Страны Европы закупают в России рекордное количество топлива

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Страны Европы закупают у России рекордное количество сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы запретить поставки российского газа, пишет агентство Bloomberg.

"Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России", - говорится в материале агентства.

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