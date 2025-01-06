Трамп-младший едет за Гренландией

Сын Трампа - Дональд Трамп-младший приедет во вторник с частным визитом в Гренландию, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу гренландского МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии — автономии в составе Дании. Датский премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной, после чего Трамп оскорбился ее словами и отложил визит в страну.

Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией в целях «обеспечения нацбезопасности и свободы во всем мире».

Ранее Трамп пригрозил, что США могут потребовать вернуть Панамский канал, который передали в 1999 году. После этого он выложил фото американского флага на фоне канала.

До этого избранный президент США предлагал сделать Канаду 51-м штатом, если «не будут устранены торговый дефицит и пограничные проблемы».