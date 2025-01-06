USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Трамп-младший едет за Гренландией

00:31 615

Сын Трампа - Дональд Трамп-младший приедет во вторник с частным визитом в Гренландию, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу гренландского МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии — автономии в составе Дании. Датский премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной, после чего Трамп оскорбился ее словами и отложил визит в страну.

Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией в целях «обеспечения нацбезопасности и свободы во всем мире».

Ранее Трамп пригрозил, что США могут потребовать вернуть Панамский канал, который передали в 1999 году. После этого он выложил фото американского флага на фоне канала.

До этого избранный президент США предлагал сделать Канаду 51-м штатом, если «не будут устранены торговый дефицит и пограничные проблемы».

Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема
00:05 1474
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 3579
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 700
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
6 января 2025, 15:08 10387
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
6 января 2025, 14:59 8376
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
6 января 2025, 14:36 5431
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
6 января 2025, 18:32 7448
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
6 января 2025, 23:33 7486
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
6 января 2025, 15:15 12167
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
6 января 2025, 18:46 5819
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
6 января 2025, 15:35 12240

ЭТО ВАЖНО

Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема
00:05 1474
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 3579
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 700
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
6 января 2025, 15:08 10387
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
6 января 2025, 14:59 8376
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
6 января 2025, 14:36 5431
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
6 января 2025, 18:32 7448
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
6 января 2025, 23:33 7486
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
6 января 2025, 15:15 12167
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
6 января 2025, 18:46 5819
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
6 января 2025, 15:35 12240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться