Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат

С начала украинской операции на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч солдат.

С этим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совбеза страны.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня исполняется ровно пять месяцев с начала действий Сил обороны на территории Курской области. Сейчас украинские бойцы сохраняют там буферную зону, активно уничтожая военный потенциал России.

Президент отметил, что оккупанты перебросили на территорию области свои сильные подразделения и задействовали там солдат из КНДР. Благодаря операции они не могут направить эти силы в Донецкую, Сумскую, Харьковскую или Запорожскую области.