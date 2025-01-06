USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат

00:43 702

С начала украинской операции на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч солдат.

С этим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совбеза страны.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня исполняется ровно пять месяцев с начала действий Сил обороны на территории Курской области. Сейчас украинские бойцы сохраняют там буферную зону, активно уничтожая военный потенциал России.

Президент отметил, что оккупанты перебросили на территорию области свои сильные подразделения и задействовали там солдат из КНДР. Благодаря операции они не могут направить эти силы в Донецкую, Сумскую, Харьковскую или Запорожскую области.

Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема
00:05 1478
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 3579
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 703
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
6 января 2025, 15:08 10389
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
6 января 2025, 14:59 8376
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
6 января 2025, 14:36 5432
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
6 января 2025, 18:32 7448
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
6 января 2025, 23:33 7487
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
6 января 2025, 15:15 12167
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
6 января 2025, 18:46 5820
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
6 января 2025, 15:35 12243

ЭТО ВАЖНО

Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема
00:05 1478
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 3579
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 703
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
6 января 2025, 15:08 10389
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
6 января 2025, 14:59 8376
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
6 января 2025, 14:36 5432
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
6 января 2025, 18:32 7448
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
6 января 2025, 23:33 7487
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
6 января 2025, 15:15 12167
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
6 января 2025, 18:46 5820
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
6 января 2025, 15:35 12243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться