Что перед катастрофой сказали в черный ящик пилоты AZAL?
Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.
Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.
"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сказали они. При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.
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