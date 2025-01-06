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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Что перед катастрофой сказали в черный ящик пилоты AZAL?

срочно в номер
00:49 1416

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау.

Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сказали они. При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Новость обновляется.

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