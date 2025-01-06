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Путин встречает Рождество у Георгия Победоносца

01:01 351

Президент России Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Как сообщает ТАСС, российский лидер регулярно посещает церковные службы в праздник Рождества Христова. За период с 2000 года он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды - в Тверской области. В столице Путин проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет.

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