Путин встречает Рождество у Георгия Победоносца
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Президент России Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
Как сообщает ТАСС, российский лидер регулярно посещает церковные службы в праздник Рождества Христова. За период с 2000 года он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды - в Тверской области. В столице Путин проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет.
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