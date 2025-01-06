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Гостелеканал Турции исключил из эфира украинского депутата из-за майки, оскорбляющей Путина

01:30 663

Турецкий телеканал TRT World исключил из эфира депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко после того, как он отказался снять футболку с принтом, оскорбляющим российского президента Владимира Путина.

Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

«Сначала они попросили меня сменить футболку. Я отказался. Затем они начали настаивать: «Ну, мы все еще просим вас сменить футболку». Мой ответ был прост: либо я выхожу в эфир так, как есть, либо вообще не выхожу. Если вам это не подходит — отказывайтесь. Результат? Включение отменили», — написал он.

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