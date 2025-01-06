USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Байден объясняет Трампу этикет

02:14 442

Президент США Джо Байден примет своего преемника Дональда Трампа до инаугурации и посетит инаугурацию. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Байден пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом, будет на его инаугурации позже тем днем.

В 2021 году Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, заявив, что тот выиграл в результате мошеннических выборов. Республиканец покинул Белый дом рано утром 20 января и улетел во Флориду.

Что перед катастрофой сказали в черный ящик пилоты AZAL?
Что перед катастрофой сказали в черный ящик пилоты AZAL? срочно в номер
00:49 4011
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 5053
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 4016
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 1523
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
6 января 2025, 15:08 10929
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
6 января 2025, 14:59 8782
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
6 января 2025, 14:36 5712
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
6 января 2025, 18:32 7860
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
6 января 2025, 23:33 8254
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
6 января 2025, 15:15 12320
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
6 января 2025, 18:46 6080

ЭТО ВАЖНО

Что перед катастрофой сказали в черный ящик пилоты AZAL?
Что перед катастрофой сказали в черный ящик пилоты AZAL? срочно в номер
00:49 4011
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 5053
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 4016
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 1523
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
6 января 2025, 15:08 10929
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
6 января 2025, 14:59 8782
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
6 января 2025, 14:36 5712
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
6 января 2025, 18:32 7860
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем
Бои в Курской области. Замминистра обороны России лично управляет боем обновлено 23:33
6 января 2025, 23:33 8254
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
6 января 2025, 15:15 12320
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
6 января 2025, 18:46 6080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться