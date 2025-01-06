Байден объясняет Трампу этикет

Президент США Джо Байден примет своего преемника Дональда Трампа до инаугурации и посетит инаугурацию. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Байден пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом, будет на его инаугурации позже тем днем.

В 2021 году Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, заявив, что тот выиграл в результате мошеннических выборов. Республиканец покинул Белый дом рано утром 20 января и улетел во Флориду.