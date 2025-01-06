Бывший президент Франции Николя Саркози в ближайшие дни предстанет перед судом по обвинению в получении денег от режима покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. «Если вы не верите в эффект бумеранга – то это значит, что пока он до вас еще не долетел», - и это главное, что можно сказать про дело французского президента Николя Саркози и одиннадцати его подельников, включая Клода Геана, бывшего генерального секретаря Елисейского дворца и министра внутренних дел Франции, и Бриса Ортефе, близким союзником Саркози, который также занимал пост министра внутренних дел. Суть расследования, которое длится уже 10 лет, предельно проста – Муаммар Каддафи через посредника передал в избирательный штаб Саркози коло 50 миллионов евро, благодаря которым тот и выиграл президентскую кампанию 2007 года.

И теперь обвиняется в «сокрытии хищения государственных средств, пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательных кампаний и преступном сговоре с целью совершения преступления, наказуемого 10 годами лишения свободы». При этом стоит напомнить, что «шустрый Николя» уже отбывает годичный срок за коррупцию. Вообще-то, его приговорили к трем годам – но два из них условно. Разумеется, отбывает не в тюремной камере, под домашним арестом, где из всех неудобств у него электронный браслет на ноге, а из приятных бонусов – возможность общаться со своими единомышленниками, в числе которых и Эммануэль Макрон. И такое общение приносит свои плоды. Основной свидетель по «ливийской истории», франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин, как сообщается, «бежал в Ливан, где и скрылся». Что у понимающих людей вызывает саркастическую усмешку, переходящую в гомерический хохот – совсем не та страна Ливан, где вообще можно сколько-нибудь серьезно укрыться от французского судебного преследования. Точнее, укрыться-то можно, но с ведома «очень уважаемых людей», которые за такую помощь получили либо финансовое вознаграждение, либо, что для них важнее, определенные бизнес-услуги. В той же Франции, например.

Но, в конце концов, не будем зацикливаться на подробностях дела Саркози, перейдем к главному. Получал ли он деньги от Каддафи? Да, вне всякого сомнения, получал. Причем – потом же Каддафи и «кинул». И кредитора устранил, и сам ореол «борца за демократию» заработал, ведь французские ВВС были в числе первых, кто бомбил Ливию. Получит ли он за свой «ливийский кейс» десятилетний срок? Очень спорный вопрос. Ведь что главное в расследовании французским истеблишментом подобных дел? Правильно – не выйти на себя. А здесь такая опасно существует, и весьма неиллюзорная. Ведь под большим вопросом остается то, что лежало в основе «очень хороших, тесных и взаимовыгодных», по словам самого же Саркози, отношений экс-президента Франции с его российским коллегой Владимиром Путиным. А в этой теме – очень много острых углов, которых европейскому истеблишменту хотелось бы избежать. Но главное, пожалуй, не в этом. Этот самый евроистеблишмент, в деле Саркизи, продемонстрировал то, что для многих было очевидно уже давно – свою коррумпированность и беспринципность. Причем, если раньше, пару-другую десятилетий назад он тщательно это скрывал и заметал следы, то теперь он даже это не считает нужным делать.