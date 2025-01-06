Ким Чен Ын выпустил еще одну ракету
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КНДР 6 января произвела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты КНДР - ЦТАК.
Ким Чен Ын заявил, что цель разработки новой гиперзвуковой ракеты - самооборона, а не идеи наступательного характера.
По его словам, гиперзвуковая ракета КНДР способна эффективно преодолеть любую систему ПРО в мире.
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