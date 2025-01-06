Сильное землетрясение в Тибете: жертвы и разрушения

Сильное землетрясение в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР привело к разрушению зданий, есть жертвы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Точное количество погибших еще не установлено. Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. Проводится эвакуация населения в связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что в ТАР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.