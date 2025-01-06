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Шаман Трампа поедет в Россию

07:36 2429

Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости заявил, что хочет побывать в России, в особенности в Сибири, но в летнее время года.

"То, что мне действительно хочется увидеть в России, так это Сибирь. Знаете, шаман это ведь на самом деле сибирский или монгольский термин... Я бы также посмотрел Москву. Архитектура красивая", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли.

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