Шаман Трампа поедет в Россию

Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, в интервью РИА Новости заявил, что хочет побывать в России, в особенности в Сибири, но в летнее время года.

"То, что мне действительно хочется увидеть в России, так это Сибирь. Знаете, шаман это ведь на самом деле сибирский или монгольский термин... Я бы также посмотрел Москву. Архитектура красивая", - заявил популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли.