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И ХАМАС поднял руки

07:51 2694

Все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения по сектору Газа, успешно решены. Подписание зависит только от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил телеканалу "Аль-Маядин" представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади.

Ахмад Абдул Хади

"Теперь мяч на стороне Нетаньяху, особенно после достижения согласия со всеми пунктами, и только он может воспрепятствовать соглашению или подписать его", - подчеркнул он, добавив, что ХАМАС на переговорах "проявил большую гибкость".

Хади сообщил, что посредники ждут официальной позиции Израиля и подписания соглашения.

"Больше нет никаких оправданий или предлогов для Нетаньяху, чтобы препятствовать этому соглашению, как он делал в прошлом. Предполагается, что все будет идти в правильном направлении, но мы не можем быть уверены в этом, поскольку Нетаньяху известен своими обманами", - сказал представитель ХАМАС.

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