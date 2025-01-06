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Маск начинает раздражать Трампа

Американские СМИ
10:05 675

Хотя Дональд Трамп публично хвалит Илона Маска как мегаспонсора и сторонника, в частной беседе он считает постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго «раздражающим», пишет издание The Daily Beast.

Сообщается, что Маск арендует коттедж стоимостью 2000 долларов за ночь недалеко от резиденции Трампа, что позволяет ему посещать кадровые совещания и ужины с другими технологическими магнатами.

«Трамп немного жалуется людям на то, что Маск слишком часто оказывается рядом. Критики называют Маска «президентом Маском», что, как сообщается, раздражает Трампа. Это определенно его беспокоит», - пишет журналистка NYT Мэгги Хаберман пишет.

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