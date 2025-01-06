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Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу

Отдел спорта
10:15 720

В сборную Азербайджана по футболу привлечен новый тренер.

В штабе, который возглавляет португалец Фернанду Сантуш, отныне будет работать Рашад Эйюбов. С ним подписан контракт до 2028 года.

Эйюбов в период с 2015-го по 2019-й годы провел за сборную Азербайджана семь матчей. Также выступал за различные азербайджанские клубы.

32-летний специалист был тренером в «Сабахе», где работал с U-19, с дублирующим и основным составами.

Напомним, Фернанду Сантуш остался у руля сборной Азербайджана, несмотря на провальное выступление в Лиге наций, где его подопечные вылетели из лиги «С» в лигу «D». Контракт с португальцем рассчитан как минимум до июня 2027 года.

Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
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