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Спецпосланник Трампа внезапно отменил визит в Киев

10:17 319

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января, сообщает Reuters cо ссылкой на четыре осведомленных источника.

Агентство напоминает, что генерал-лейтенант в отставке изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. По данным Reuters, команда Келлога также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Однако поездка, которая могла бы стать первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники. Причин такого решения они не назвали.

О том, что спецпосланник Трампа собирается посетить Киев в рамках усилий команды Трампа «как можно скорее» положить конец боевым действиям еще в декабре сообщили Reuters и Bloomberg. При этом, по данным Bloomberg, после посещения Украины Келлог не исключал визита в Москву. В Кремле заявили, что не имеют подобных сведений, и контактов на эту тему с командой Трампа не было.

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