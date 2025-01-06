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У БРИКС новый член

10:23 355

Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бразилии, которая 1 января стала председателем объединения.

"Правительство Бразилии объявляет сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена", - проинформировала пресс-служба ведомства.

В заявлении также отмечается, что кандидатура Индонезии "получила одобрение лидеров [стран] сообщества" еще на саммите в Йоханнесбурге в ЮАР в августе 2023 года. "Бразилия поздравляет правительство Индонезии со вступлением в БРИКС. Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия выступает за реформу институтов глобального управления вместе с другими членами сообщества и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге", - говорится в документе.

Ранее в МИД РФ сообщали, что с 2025 года ряд государств присоединится к БРИКС в качестве стран - партнеров сообщества, среди них была названа Индонезия. Другими партнерами объявлены Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

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