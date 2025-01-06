Массовые задержания по всей Турции

В 17 провинциях Турции задержаны 65 человек по подозрению в связях с террористической «Рабочей партией Курдистана», сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

3 января сообщалось, что турецкая полиция в течение недели задержала 42 человека по подозрению в участии в деятельности террористической группировки ИГИЛ. По данным МВД Турции, за год в республике задержаны свыше 3 тысяч человек по подозрению в связях с ИГИЛ.