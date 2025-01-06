USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Массовые задержания по всей Турции

ВИДЕО
10:39 3173

В 17 провинциях Турции задержаны 65 человек по подозрению в связях с террористической «Рабочей партией Курдистана», сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X.

3 января сообщалось, что турецкая полиция в течение недели задержала 42 человека по подозрению в участии в деятельности террористической группировки ИГИЛ. По данным МВД Турции, за год в республике задержаны свыше 3 тысяч человек по подозрению в связях с ИГИЛ.

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 750
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2298
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 537
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1809
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8761
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6343
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4753
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5243
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6254
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4951

ЭТО ВАЖНО

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 750
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2298
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 537
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1809
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8761
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6343
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4753
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5243
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6254
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться