США пригрозили Китаю за помощь России

Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям значительными последствиями в случае оказания материальной поддержки России в рамках войны против Украины.

Как говорится в заявлении американского ведомства, такую позицию Йеллен высказала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая была проведена в рамках усилий по ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями.

«Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году», - отмечается в сообщении.