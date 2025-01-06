Женщина устроила кровавую расправу над мужем

Пропавшего без вести жителя Сальяна убила супруга, сбросив тело в коллектор. Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, сотрудники Сальянской районной прокуратуры и отдела районной полиции установили, что Роял Гусейнов, 1984 г.р., пропавший без вести 18 декабря 2024 года, был убит умышленно.

В результате проведенных многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозрения в том, что Матанат Гусейнова, 1986 г.р., 17 декабря 2024 года во время конфликта с супругом Роялом Гусейновым на ферме в селе Ени Улуханлы Сальянского района умышленно застрелила его из охотничьего ружья. На следующий день женщина расчленила тело мужа и сбросила его в коллектор для сокрытия преступления.

При участии прокурора-криминалиста и экспертов тело Гусейнова было извлечено, назначены необходимые экспертизы по делу, следственно-оперативные мероприятия продолжаются. В прокуратуре Сальянского района возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 УК Азербайджана, Матанат Гусейнова арестована в качестве подозреваемой.