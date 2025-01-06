USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Угроза пожизненного за похищение и убийство туриста из России

11:39 1945

Двум гражданам Грузии грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок за похищение и убийство российского туриста, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на МВД страны.

Они задержаны, им предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.

Инцидент произошел в высокогорном регионе Сванетия в разгар горнолыжного сезона. 5 января обвиняемые, как утверждается, ограбили пару российских туристов, следовавшую из Зугдиди в популярное для отдыха село Местиа. Женщина была избита, ей угрожали сексуальным насилием. Мужчине, Виктору Соловьёву, нападавшие выстрелили в голову и увезли его с собой.

Как сообщает МВД, россиянин умер от огнестрельной раны. Его тело было сброшено в реку. Позже его нашли сотрудники грузинского МВД, следует из сообщения ведомства.

Подозреваемым предъявлены обвинения в разбое, совершенном группой лиц, покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 759
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2308
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 541
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1821
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8764
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6343
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4755
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5243
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6254
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4951

ЭТО ВАЖНО

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 759
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2308
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 541
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1821
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8764
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6343
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4755
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5243
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6254
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться