Угроза пожизненного за похищение и убийство туриста из России

Они задержаны, им предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.

Двум гражданам Грузии грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок за похищение и убийство российского туриста, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на МВД страны.

Инцидент произошел в высокогорном регионе Сванетия в разгар горнолыжного сезона. 5 января обвиняемые, как утверждается, ограбили пару российских туристов, следовавшую из Зугдиди в популярное для отдыха село Местиа. Женщина была избита, ей угрожали сексуальным насилием. Мужчине, Виктору Соловьёву, нападавшие выстрелили в голову и увезли его с собой.

Как сообщает МВД, россиянин умер от огнестрельной раны. Его тело было сброшено в реку. Позже его нашли сотрудники грузинского МВД, следует из сообщения ведомства.

Подозреваемым предъявлены обвинения в разбое, совершенном группой лиц, покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.