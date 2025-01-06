Перед сном есть или не есть?

Гастроэнтеролог Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева Министерства здравоохранения Туран Керимова рассказывает в интервью, сколько раз в течение дня следует есть, к каким заболеваниям может привести поздний прием пищи, какие продукты не рекомендуется есть вечером… - В норме рекомендуется 3–4-разовое питание в день. Однако в зависимости от подхода этот режим может меняться. Например, если кто-то завтракает и обедает полноценно, в количестве, которое удовлетворяет потребности организма в витаминах, минералах, белках и других питательных веществах, то вечерний прием пищи не является обязательным. Потому что прием пищи осуществляется не только с целью удовлетворения желудка, но и с целью обеспечения организма необходимыми ему питательными веществами и энергией. Хочу отметить, что важно знать, как работает пищеварительная система человека. Дело в том, что продолжительность процесса пищеварения в разных отделах пищеварительной системы, то есть полного расщепления и всасывания ферментов пищи, происходит в определенном часовом интервале и меняется в зависимости от состава принимаемой пищи и способа ее приготовления. Так, расщепление и всасывание жиров, белков и углеводов, которые являются нашим основным источником энергии, происходит в разных отделах пищеварительной системы в соответствующее время и с соответствующей скоростью.

- Когда надо кушать вечером? - Последний прием пищи должен быть осуществлен за 3-4 часа до сна, рекомендуют специалисты. При этом в силу различных ситуаций, например, ввиду графика работы в ночное время, прием пищи может меняться в поздние часы, и это может быть за 1-1,5 часа до сна. Не рекомендуется ложиться спать, пока организм не обеспечит себя необходимой энергией и питательными веществами. Сон натощак приводит к гормональному дисбалансу в организме. А это, в свою очередь, может привести к нарушениям режима сна. Так, когда мы голодны, количество лептина (гормон, который обеспечивает чувство сытости) в организме увеличивается. Увеличение количества этого гормона вызывает уменьшение количества гормона сна, то есть мелатонина. Поэтому сон на голодный желудок может вызвать бессонницу. - К каким заболеваниям может привести поздний прием пищи? - В целом, поскольку все системы организма взаимосвязаны и работают синхронно, патология, возникшая в какой-либо системе, отражается и на других системах. Поэтому прием пищи в позднее время влияет не только на пищеварительную систему, но и на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммунную системы и приводит к ряду патологий в системах. К патологиям, связанным с пищеварительной системой, относятся гастрит, гастроэзофагеальный рефлюкс, дуоденит, колит, холецистит, панкреатит, ряд патологий печени и др. Хочу отметить, что эти заболевания взаимосвязаны. Появление одного заболевания по цепочке может повлечь за собой появление другого. Например, поздний прием пищи увеличивает синтез кислоты в желудке, что вызывает гастрит. В то же время при наполненном желудке сердечный сфинктер закрывается не полностью, а повышение кислотности приводит к возникновению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Употребление пищи в позднее время нарушает ферментативные процессы, что может привести к хроническому панкреатиту, хроническому холециститу и гепатозу (жировой дистрофии печени). - Какие продукты не рекомендуется есть вечером? - Вечером следует воздерживаться от очень жирной, жареной пищи, мучных изделий, сладостей, маринованных и копченых продуктов, а также газированных и алкогольных напитков. Поскольку перечисленные продукты поздно перевариваются, их пищевая ценность низка, а ввиду высокой калорийности они не могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами, витаминами, белками, минералами и энергией, вызывая различные заболевания. Неправильно приготовленная пища не только вызывает серьезные проблемы в пищеварительной системе, а также может стать причиной диабета, гипертонии, патологий почек и нарушений водно-солевого обмена.