Баку дешевле Еревана и Тбилиси

Рейтинг самых дорогих городов мира опубликовала компания Numbeo, в обновленную версию включено 327 городов. В своей оценке эксперты исходят из специального индекса, основанного на ценах в Нью-Йорке (он считается отправной точкой с индексом 100%). В расчет принимаются стоимость продуктов, аренды, ресторанов и покупательная способность населения.

Баку занял в списке 252 строчку, пропустив вперед Тбилиси (236-е место) и Ереван (184-е место).

В первой десятке - пять швейцарских городов (Цюрих - на первом месте, Лозанна - на втором, Женева - на третьем, Базель - на пятом, Берн - на шестом). А также четыре американских города (4. Нью-Йорк; 7. Сан-Франциско; 8. Гонолулу; 10. Бостон) и один исландский - Рейкьявик, занявший девятую строчку.

Кроме того, Лондон - на 14-м, Париж - на 35-м, Амстердам - на 36-м, Милан - на 68-м, Брюссель - на 69-м, Рим - на 144-м, Прага - на 160-м, Лиссабон - на 161-м, Стамбул - на 188-м, Пекин - на 209-м, Анталья - на 217-м месте.