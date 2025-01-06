USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Баку дешевле Еревана и Тбилиси

11:56 1801

Рейтинг самых дорогих городов мира опубликовала компания Numbeo, в обновленную версию включено 327 городов. В своей оценке эксперты исходят из специального индекса, основанного на ценах в Нью-Йорке (он считается отправной точкой с индексом 100%). В расчет принимаются стоимость продуктов, аренды, ресторанов и покупательная способность населения.

Баку занял в списке 252 строчку, пропустив вперед Тбилиси (236-е место) и Ереван (184-е место).

В первой десятке - пять швейцарских городов (Цюрих - на первом месте, Лозанна - на втором, Женева - на третьем, Базель - на пятом, Берн - на шестом). А также четыре американских города (4. Нью-Йорк; 7. Сан-Франциско; 8. Гонолулу; 10. Бостон) и один исландский - Рейкьявик, занявший девятую строчку.

Кроме того, Лондон - на 14-м, Париж - на 35-м, Амстердам - на 36-м, Милан - на 68-м, Брюссель - на 69-м, Рим - на 144-м, Прага - на 160-м, Лиссабон - на 161-м, Стамбул - на 188-м, Пекин - на 209-м, Анталья - на 217-м месте.

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 762
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2315
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 543
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1827
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8768
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6343
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4756
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5243
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6255
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4951

ЭТО ВАЖНО

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 762
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2315
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 543
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1827
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8768
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6343
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4756
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5243
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6255
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться