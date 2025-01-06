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Украинский спецназ уничтожил северокорейских солдат: что у них нашли

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11:58 2809

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи, сообщили в ССО.

Отмечается, что во время выполнения специальных действий воины ССО «задвухсотили» пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов.

«После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция «Азарт» и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо-обращение к партии.

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