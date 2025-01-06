Azercell Könüllüləri поздравили детей с праздником

Организация Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell») провела очередную благотворительную акцию по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции, организованной под девизом «Поделимся радостью!», волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабах ской войны, а также малообеспеченные семьи, и вручили их детям праздничные подарки. В рамках этой инициативы было охвачено более 200 детей.

Волонтеры реализовали очередную благотворительную инициативу под девизом «Поделимся радостью!» в преддверии Нового года

Списки детей были предоставлены Исполнительной властью Гаджикабульского района и Общественным объединением Zəfər.

Кроме того, при содействии Исполнительной власти Гаджикабульского района Azercell Könüllüləri организовали праздничное мероприятие для детей этого региона. В ходе визита были проведены развлекательные мероприятия для детей.

Следует отметить, что волонтерская группа Azercell Könüllüləri, состоящая из сотрудников компании, была создана в 2004 году. С тех пор она регулярно проводит социальные проекты и благотворительные инициативы.

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