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Израиль захватит Дамаск?

12:15 2322

Израиль может пойти на "оккупацию Дамаска" ради сохранения статус-кво и позиций курдских формирований на севере Сирии. Такое мнение приводит проправительственная турецкая газета Yeni Şafak, анализируя вероятность столкновения Турции и Израиля в регионе.

Издание отмечает, что смена власти в Сирии и активное вовлечение Турции в попытки добиться качественного формирования новой сирийской администрации и сохранения территориальной целостности страны "нарушили планы Израиля", сфера интересов которого лежит к востоку от Евфрата, где действуют курдские террористические формирования. Нынешние усилия Турции по ликвидации угрозы "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и ассоциированных с ней "Сил народной самообороны" (СНС) идут вразрез с интересами Израиля.

Yeni Şafak отмечает, что "Израиль может оккупировать Дамаск, чтобы создать пространство для маневра для РПК и СНС путем отвлечения внимания Турции от них". Это в свою очередь является частью долгосрочных планов ряда государств "по созданию у южных границ Турции террористического пояса от Ирана до Средиземноморья", где будут плацдармы США и ряда европейских стран. Сейчас в связи со сменой власти в Дамаске и перспективами укрепления территориального единства Сирии эти планы находятся под большой угрозой, более того, Турция их пока что разрушила.

Yeni Şafak отмечает, что если новому руководству в Дамаске удастся добиться реального единства Сирии, то тогда "все внимание будет перенесено на палестинский вопрос и Иерусалим". Поэтому Израиль может "предпринять в Сирии невообразимые шаги". Иран же, по мнению издания, может поддержать создание хаоса в Сирии, учитывая ущерб, нанесенный интересам Тегерана в ходе нынешней смены власти в этой стране.

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