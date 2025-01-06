Американцы вместо Египта передадут миллионы Ливану

Об этом пишет Reuters, который ознакомился с документом.

Средства направят на повышение квалификации ливанских военных, укрепление границ, борьбу с терроризмом, а также на «удовлетворение потребностей безопасности, затронутых сменой власти в Сирии», говорится там.

Перераспределение средств произошло после того, как американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Египте.

«Это способ сказать: «Это финансирование, которое Египет на самом деле не заслуживал и в котором на самом деле не нуждается, давайте перепрограммируем его и поместим в лучшее место», — сказал собеседник агентства, работающий в Конгрессе.

Согласно законодательству США, у Конгресса есть 15 дней, чтобы возразить против перераспределения военной помощи, но ожидается, что законодатели будут приветствовать перевод средств в Ливан.