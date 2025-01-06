Макрон 6 января заявил, что Россия стала намного агрессивней в отношении своих соседей и в качестве примера привел парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года. По словам лидера Франции, Россия пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.

"Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все - это уничтоженная Украина", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов.

Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые вместе с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.