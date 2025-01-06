Дожди прогнозируют синоптики

В среду, 8 января, в Баку и на Апшеронском полуострове утром прогнозируются дожди, местами интенсивные. К полудню осадки прекратятся. Будет преобладать юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем – 8-11°. Атмосферное давление снизится с 775 до 771 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла. В горных районах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.