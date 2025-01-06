Проливные дожди затопили Саудовскую Аравию: Мекка и Медина ушли под воду
Проливные дожди в Саудовской Аравии затопили священные для мусульман города Мекка и Медина.
СМИ сообщают, что после проливных дождей дороги превратились в реки, автомобили были унесены потопом.
Метеорологическое управление Саудовской Аравии установило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидда.
Власти закрыли все общественные места. Школы перешли на дистанционное обучение. Жители оставляли свои автомобили на улицах, спасаясь от воды.
Проливные дожди обрушились на королевство на этой неделе.