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Проливные дожди затопили Саудовскую Аравию: Мекка и Медина ушли под воду

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12:51 1434

Проливные дожди в Саудовской Аравии затопили священные для мусульман города Мекка и Медина.

СМИ сообщают, что после проливных дождей дороги превратились в реки, автомобили были унесены потопом.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии установило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидда.

Власти закрыли все общественные места. Школы перешли на дистанционное обучение. Жители оставляли свои автомобили на улицах, спасаясь от воды.

Проливные дожди обрушились на королевство на этой неделе.

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