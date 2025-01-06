USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях

12:53 1850

В Курской области продолжается наступление ВСУ и есть определенные успехи украинских подразделений к северо-востоку от Суджи. Кадры с места событий подтверждают появление украинцев в трех населенных пунктах, при этом командование Сил обороны пока не рапортовало о ситуации.

В то же время ВС РФ атакуют на северо-запад от Суджи, уверяя, что сместили линию фронта, но подтверждений этому не отыскалось. О текущих событиях в Курской области по состоянию на 7 января рассказали на портале Института изучения войны (ISW).

Аналитики подытожили публикации OSINT-аналитиков в соцсети X, которые провели геолокацию кадров из Курской области.

В итоге в отчете ISW указано, что ВСУ имеют тактические успехи в направлении, которое выбрали для наступления. В частности, украинцы находятся в трех точках — на южных окраинах Бердина, в центре Русского Поричного (в 5 км к западу от Бердина), в центре Новосотницкого (в 1 км к востоку).

В то же время продолжается попытка наступательных действий ВС РФ на другом отрезке Курского направления — к северо-западу от Суджи в районе села Малая Локня и соседних населенных пунктов. Геолокация подтвердила, что россияне имеют успехи у Малой Локни. С другой стороны, милблогеры уверяют об успехах в Леонидово, о продвижении в Русском Поричном, Махновке, Дмитрюковке, Новоивановке, Викторовке и Никольском: ISW не нашло реальных подтверждений этим заявлениям.

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 781
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2330
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 549
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1851
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8775
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6347
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4769
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5245
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6255
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4952

ЭТО ВАЖНО

Как иранские военные бежали из Сирии
Как иранские военные бежали из Сирии
13:16 781
Израиль захватит Дамаск?
Израиль захватит Дамаск?
12:15 2330
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе
Байден мешал Израилю воевать с ХАМАС и приписывал его заслуги себе The Wall Street Journal
12:58 549
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях
12:53 1851
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров
Скандал вокруг Гренландии: Трамп готовится к захвату, король Дании в шоке меняет герб, Трамп-младший едет на остров о развитии ситуации
07:23 8775
Когда полжизни еще впереди
Когда полжизни еще впереди главная тема; все еще актуально
00:05 6347
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу
10:15 4769
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма…
Первые репрессии против журналистов в США: цензура, увольнения, тьма… наша корреспонденция
6 января 2025, 21:47 5245
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
6 января 2025, 20:46 8329
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
6 января 2025, 20:05 6255
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
Зеленский: В Курске Россия потеряла 38 тысяч солдат
00:43 4952
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться