Украинская армия продвинулась вглубь России в трех направлениях

В Курской области продолжается наступление ВСУ и есть определенные успехи украинских подразделений к северо-востоку от Суджи. Кадры с места событий подтверждают появление украинцев в трех населенных пунктах, при этом командование Сил обороны пока не рапортовало о ситуации.

В то же время ВС РФ атакуют на северо-запад от Суджи, уверяя, что сместили линию фронта, но подтверждений этому не отыскалось. О текущих событиях в Курской области по состоянию на 7 января рассказали на портале Института изучения войны (ISW).

Аналитики подытожили публикации OSINT-аналитиков в соцсети X, которые провели геолокацию кадров из Курской области.

В итоге в отчете ISW указано, что ВСУ имеют тактические успехи в направлении, которое выбрали для наступления. В частности, украинцы находятся в трех точках — на южных окраинах Бердина, в центре Русского Поричного (в 5 км к западу от Бердина), в центре Новосотницкого (в 1 км к востоку).

В то же время продолжается попытка наступательных действий ВС РФ на другом отрезке Курского направления — к северо-западу от Суджи в районе села Малая Локня и соседних населенных пунктов. Геолокация подтвердила, что россияне имеют успехи у Малой Локни. С другой стороны, милблогеры уверяют об успехах в Леонидово, о продвижении в Русском Поричном, Махновке, Дмитрюковке, Новоивановке, Викторовке и Никольском: ISW не нашло реальных подтверждений этим заявлениям.