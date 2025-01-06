Администрация президента США Джо Байдена ограничивала действия Израиля, не позволяя ему воевать в полную силу, несмотря на то что это помогало ХАМАС и осложняло положение заложников. Когда Израиль добился успехов на фронтах, Белый дом стал приписывать эти заслуги себе. Об этом говорится в статье авторитетного издания The Wall Street Journal.

«Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что давление на Израиль помогало ХАМАС срывать перемирие и освобождение заложников. Байден публично демонстрировал разницу в позициях США и Израиля, ограничивая свободу маневра Израиля, чтобы угомонить антиизраильское крыло своей партии перед выборами. В результате ХАМАС пришел к выводу, что заложников не нужно освобождать, так как США вскоре заставят Израиль прекратить военные действия.

Байден обвинял Израиль в «неразборчивых бомбардировках» и высказывал потребность в меньшей интенсивности боевых действий. В Белом доме обсуждали создание палестинского государства и вводили санкции против сионистов, а также пытались ограничить поставки оружия Израилю. Байден и Блинкен угрожали изменить политику в отношении Израиля, если там не проявят гибкости в переговорах.

После выборов позиция Белого дома изменилась, и администрация стала гордиться успехами Израиля в войне, при этом утверждая, что именно Байден изменил расстановку сил на Ближнем Востоке. Однако, по мнению The Wall Street Journal, успехи Израиля стали возможными вопреки политике Байдена.