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Как иранские военные бежали из Сирии

13:16 783

Основная часть проиранских вооруженных формирований покинула Сирию после того, как власть в Дамаске перешла к вооруженной сирийской оппозиции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам американских, европейских и арабских официальных лиц, иранские силы по большей части ушли из Сирии после краха в декабре режима сирийского президента Башара Асада», - информирует издание.

По заявлениям официальных лиц западных и арабских стран, в момент захвата власти оппозицией в Дамаске тысячи проиранских боевиков все еще находились в Сирии, в основном на востоке страны, некоторые также в Дамаске. Затем их главные силы, в том числе офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), перебрались в иракский приграничный город Эль-Каим. Некоторые иранцы, находившиеся в Дамаске, вылетели в Тегеран, а боевики «Хезболлы» отошли в Ливан.

Западные дипломаты отмечали, что при отступлении иранские военные и союзники оставили в Сирии значительное количество оружия и военного оборудования. Позднее его либо уничтожил Израиль, либо оно попало в руки сирийской оппозиции. В минувший понедельник помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф подтвердила эту информацию. Она добавила, что Сирия теперь – «враждебная территория» для Ирана.

В декабре глава новой сирийской администрации Ахмад аш-Шараа заявлял, что уход проиранских сил и сведение на нет влияния Тегерана в Сирии «откатило региональный проект Ирана на 40 лет назад», и в то же время послужило региональным интересам.

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