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Иванишвили о рождении новой Грузии

13:26 414

Активные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития Грузии показали, что сегодня страна проходит через одно из самых важных испытаний в новейшей истории, говорится в рождественском поздравлении почетного председателя, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины.

«Ведь линия борьбы пролегает через идентичность, свободу и мир Грузии.

Жители Грузии в течение многовековой истории страны неоднократно становились свидетелями того, как даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных ситуациях благодаря бесстрашию, единству, верности традициям, вере и преданности родине Грузия встречала лучший завтрашний день.

Рождество означает рождение нового, и мы верим, что на наших глазах рождается новая, независимая, суверенная, уверенная в своей правоте, достойная Грузия – Грузия, которая не склонит голову ни перед кем, потому что это родина свободного, гордого народа», – написал Иванишвили.

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