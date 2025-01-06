Минстранспорта Казахстана о черных ящиках самолета AZAL

В Министерстве транспорта Казахстана сделали заявление о начале изучения расшифрованных данных бортовых самописцев рухнувшего в Актау самолета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", - сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) завершили анализ данных черных ящиков самолета. Полетные данные с самописцев рухнувшего под Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) извлечены. Сообщалось, что данные с самолета Embraer 190 были отправлены властям Казахстана, расследующим крушение.

"Анализ и выводы, которые будут опубликованы в итоговом отчете об этом авиационном расследовании, являются исключительной ответственностью следственного органа Казахстана", - заявил представитель ВВС Бразилии в момент прибытия самописцев в эту страну.