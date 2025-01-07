Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые сообщил, что Турция разрабатывает баллистические ракеты дальностью более 2000 км.

«Мы решили как усилить наш запас ракет с дальностью полета более 800 км, так и ускорить нашу программу разработки ракет с дальностью полета более 2000 км», - передает Yeni Şafak слова президента Турции.