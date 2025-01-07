Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу 37-летнего Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и 30-летнего Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене. Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс прошел под председательством судьи Эльмина Рустамова. На заседании присутствовали представители иностранных посольств, а также местные и иностранные журналисты.

Во время заседания прокурор огласил обвинительное заключение. Согласно обвинению, Мартин Райан подозревается в получении заданий от французской разведки, касающихся информации о производстве оружия в Азербайджане, комплектовании армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, привлечении к сотрудничеству военнослужащих и резервистов азербайджанской армии, изучении лиц, обучавшихся за рубежом на французском языке, а также иностранцев и юридических лиц, действующих в Азербайджане. Райан также занимался возможной организацией тайных денежных переводов через Азербайджан в другие страны, сбором данных о военном сотрудничестве с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали и странами Центральной Азии, а также о поставках вооружений в Азербайджан. Райан подозревается в целенаправленном установлении личных контактов с сотрудниками некоторых иностранных посольств в Азербайджане и передаче собранной информации иностранным разведывательным службам. В обвинительном заключении указано, что Райан организовал встречу Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в арендованной квартире в Сабаильском районе и одном из местных ресторанов. Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на выполнение определенных задач.

Судья спросил Мартина Райана, понятна ли ему суть обвинения и признает ли он свою вину. Райан заявил, что частично признает свою вину. Если обвинения против Мартина Райана и Азада Мамедли будут доказаны, им грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Очередное судебное заседание назначено на 19 февраля.