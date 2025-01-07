Французский шпион на конспиративной квартире в Баку с Азадом Мамедли
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу 37-летнего Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и 30-летнего Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс прошел под председательством судьи Эльмина Рустамова. На заседании присутствовали представители иностранных посольств, а также местные и иностранные журналисты.
Во время заседания прокурор огласил обвинительное заключение. Согласно обвинению, Мартин Райан подозревается в получении заданий от французской разведки, касающихся информации о производстве оружия в Азербайджане, комплектовании армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, привлечении к сотрудничеству военнослужащих и резервистов азербайджанской армии, изучении лиц, обучавшихся за рубежом на французском языке, а также иностранцев и юридических лиц, действующих в Азербайджане. Райан также занимался возможной организацией тайных денежных переводов через Азербайджан в другие страны, сбором данных о военном сотрудничестве с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали и странами Центральной Азии, а также о поставках вооружений в Азербайджан. Райан подозревается в целенаправленном установлении личных контактов с сотрудниками некоторых иностранных посольств в Азербайджане и передаче собранной информации иностранным разведывательным службам. В обвинительном заключении указано, что Райан организовал встречу Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в арендованной квартире в Сабаильском районе и одном из местных ресторанов. Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на выполнение определенных задач.
Судья спросил Мартина Райана, понятна ли ему суть обвинения и признает ли он свою вину. Райан заявил, что частично признает свою вину. Если обвинения против Мартина Райана и Азада Мамедли будут доказаны, им грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.
Очередное судебное заседание назначено на 19 февраля.
Напомним, что Мартин Райан был арестован в Баку 4 декабря прошлого года в ходе операции азербайджанских спецслужб против французской шпионской сети. Он действовал под прикрытием бизнесмена и руководил компанией Merkorama. Формально эта компания занималась торговыми операциями и консалтингом, включая импорт французских вин в Азербайджан. Однако в действительности Мартин Райан находился под кураторством сотрудников DGSE, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Франции в Баку. Позднее Азербайджан объявил этих дипломатов персонами нон грата. Арест Райана привел к разоблачению шпионской сети Франции на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что нанесло серьезный удар по репутации DGSE. 20 декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон освободил от должности главу DGSE Бернара Эмье.
Напомним также, что ранее семья Райана написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о содействии в его освобождении. Родственники бизнесмена утверждали, что его вынудили заниматься шпионской деятельностью.