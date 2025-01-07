Лидер французских националистов попала в аварию на барже

Две баржи, на борту одной из которых находилась лидер фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, столкнулись у берегов французского заморского департамента Майотты, сообщает телеканал BFMTV.

«Во вторник 7 января баржа с Марин Ле Пен на борту столкнулась со встречной баржей у Майотты», - передает канал.

Отмечается, что в ходе столкновения большинство людей потеряли равновесие и упали. Трое получили незначительный ущерб здоровью и были вывезены на полицейских катерах. Сама Ле Пен не пострадала и была также эвакуирована на полицейском катере, уточняет СМИ со ссылкой на ее окружение.

Судно направлялось на остров, где расположен местный аэропорт. По информации телеканала, Ле Пен добралась до него, как и планировалось. В воскресенье она прибыла с визитом на Майотту, сильно пострадавшую от последствий циклона «Шидо».