Лукашенко: «Властям Украины дана команда…»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если «страну втянут в войну, она, возможно, не выдержит как государство».

«Поэтому я делаю все терпеливо. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура. Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Нам нужно выдержать это, нельзя шарахаться», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что «недоброжелатели извне хотят втянуть Беларусь в военные игры».

«Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», - сказал президент Беларуси.

Он также упомянул, что недавно Зеленский кричал: «Жыве Беларусь!»

«Он будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я подумал и думаю: «Не дай Бог», — добавил Лукашенко.

Лидер Беларуси также посетовал на возросшее внешнее давление на страну и пообещал ее жителям «непростой год»: «Вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон. Мы преодолеем все сложности и трудности. Мы научились их преодолевать, знаем, как преодолевать. Но сделать это можем только вместе».

Он добавил, что сейчас главным вызовом для Беларуси остаются вопросы экономического характера. По мнению Лукашенко, эти вызовы удастся преодолеть, если жители страны будут «вместе держаться и стремиться сделать, чтобы лучше жилось».

«Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное — сохранить мир. Не будет мира — ничего не надо», — заключил белорусский лидер.

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